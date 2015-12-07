ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنشية تفيد قيام كل من: "شيماء.ا"، 22 سنة، بدون عمل، ومقيمة دائرة قسم شرطة محرم بك، والسابق اتهامها فى عدد 6 قضايا "نشل" منها القضية جنح قسم الأزبكية "نشل"، و"كامل.ع"، 25 سنة، بدون عمل، ومقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل والسابق اتهامه فى القضية جنح قسم شرطة أول العامرية "سرقة"، و"مجدى.ع"، 36 سنة، بدون عمل، ومقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى والسابق اتهامه فى عدد "5" قضايا "سلاح نارى – بلطجة – سلاح أبيض" منها القضية جنح قسم باب شرقى "بلطجة"؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوداث سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب عدد "15" حادث سرقة هاتف محمول.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتسليم المسروقات لمالكيها.

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