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وصول المتهمين بحرق ملهى "الصياد" إلى محكمة شمال الجيزة لنظر تجديد حبسهم

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وصول المتهمين بحرق ملهى "الصياد" إلى محكمة شمال الجيزة لنظر تجديد حبسهم وصول المتهمين بحرق ملهى "الصياد" إلى محكمة شمال الجيزة لنظر تجديد حبسهم
وصل منذ قليل، المتهمين بحرق ملهى "الصياد" الليلى بمنطقة العجوزة إلى محكمة شمال الجيزة لحضور جلسة تجديد حبسهم فى الاتهامات الموجهة إليهم بحرق ملهى ليلى، والتسبب فى مصرع 16 عامل بداخله.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، قد أمرت بحبس كل من محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب، ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن، وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى، و"محمد.ج.م" وشهرته "ميكا" حاصل على دبلوم صنايع.

واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بما نسب إليهم من اتهامات، وأنهم يوم الخميس الماضى توجهوا للسهر فى الملهى الليلى، إلا أن "البودى جارد" الخاص بالمطعم منعهم من الدخول وحدثت مشادة بينهم كادت أن تطور إلى حد التشابك لولا تدخل البعض، وأنهم قرروا فى تلك الليلة الانتقام من صاحب الملهى الليلى والعاملين به نتيجة الإهانة التى تعرضوا غليها فقرروا استهداف المطعم وحرقه.

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مصر 365