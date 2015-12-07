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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد زراعات الزيتون والفول بطور سيناء

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد زراعات الزيتون والفول بطور سيناء بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد زراعات الزيتون والفول بطور سيناء
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، مزرعة الـ150 فدان بطور سيناء، والتى يتم استصلاحها على مياه الآبار بعد توفير وحدة لتحلية المياه بمبلغ 2 مليون جنيه، كإهداء من أحد رجال الأعمال، حيث تفقد شتلات أشجار الزيتون وزراعات الفول الأخضر بها.

وقرر المحافظ أنه يتم توفير التمويل اللازم عن طريق تبرعات رجال الأعمال بعد توقف تمويل وزارة الزراعة.

كما أعلن المحافظ أن أول إنتاج للمزرعة سيكون فى مارس 2016 ، مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وستكون تلك المزرعة مخصصة لتغطية احتياجات أهالى طور سيناء من الغذاء، كخطوة فى مشروع تحويل طور سيناء إلى سلة غذاء المحافظة.

رافق المحافظ فى جولته فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، المهندس عاطف فرج، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، والدكتور رمضان السيد عبد الفتاح، مدير عام مديرية الطب البيطرى، ومدير عام الموارد المائية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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