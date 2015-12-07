حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى غرب شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي غرب شبرا الخيمة بمناطق كلية الزراعة ومحطة السكة الحديد وميدان المؤسسة وشارع أبوالخير والموقف الجديد.

وأزالة الحملة كافة الإشغالات فضلا عن إزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بتلك المناطق كما تم رفع المخلفات الناتجة عن الحملة بواسطة قطاع النظافة بالحي.

وأضاف بيان للمحافظة، أنه سيتم التصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع للبلطجة وسطوة البيع والشراء الغير مشروع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن بالشوارع.