محافظ الغربية يوجه بتطوير منفذ السلع الغذائية بقرية شونى مركز طنطا

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية توجيهاته بتطوير وتحديث منفذ السلع الغذائية بقرية شونى التابعة لمركز طنطا وتزويده بكافة السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والوجبات المدعمة على أن يتم افتتاحه بعد التطوير خلال الأسبوع القادم.

كما كلف محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بزيارة القرية والالتقاء بالأهالى والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم وسبل حل هذه المشاكل وتلبيه المطالب فى حدود المتاح من إمكانيات والتعاون التام مع أهالى القرية وإعداد تقرير مفصل عن ذلك لدراسة هذه المطالب وكيفية تلبيتها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بائتلاف شباب قرية شونى مركز طنطا حيث قدم شباب القرية لعرض مشاكل القرية ومطالب أبنائها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشاد محافظ الغربية بالأنشطة التى يقوم بها الائتلاف فى خدمة المجتمع والبيئة بقرية شونى وتوابعها وحماسهم لتنمية قريتهم والتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى ذلك.