وزير التعليم :تسجيل الغياب إلكترونىاً مستمر بالمدارس.. واستبعاد مديري المدارس المقصرين

أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منظومة تسجيل الغياب الإلكترونى مستمرة بجميع مدارس الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك مدارس منتظمة فى إرسال بيانات الحضور للطلاب، وآخرى لم تلتزم، قائلا: “الاستبعاد مصير كل مدير مدرسة لم يلتزم بتعليمات الوزارة”.

> وقال الشربيني إن الوزرة تعمل على الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية، لتكوين جوانب الشخصية لدى الطلاب، مؤكدا أن جميع الدول المتقدمة فى التعليم تعمل على تخصيص نسبة 70% للمعارف، و30% للأنشطة، مشيرا إلى أنه لابد من الاهتمام بالطالب المتميز فى الأبداع وتوفير كل الدعم له لممارسة الأنشطة.

> وعن مدارس المتفوقين، أكد الشربيني، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالطلاب المتفوقين وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، وأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين في كل محافظة، والوزارة تعمل على ذلك من خلال الخطة التي تم وضعها، حيث إنه يوجد الآن 9 مدارس للمتفوقين في العلوم والرياضيات في بعض المحافظات، ونعمل على أن يكون في نهاية عام 2018 مدرسة في كل محافظة.

> وعن مدارس الإخوان، قال الشربيني، إن هناك متابعة يوميا من إدارة التفتيش والمتابعة التابعة لوزارة التربية والتعليم، على المدارس، لرصد ما يتم تدريسه وتعليمه للطلاب، ورصد كل التجاوزات التى من الممكن أن تحدث، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف أحد القيادات بتولى منصب رئيس مجلس مدارس مجموعة 30 يونيو التابعة لجماعة الإخوان المحظورة خلال أيام بعد تقدم محمود وهدان باستقالته من المنصب خلال الفترة الماضية.

وأردف الشربيني، إلى أنه جارى اختيار أحد الاشخاص لتكليفة بتولى مجلس إدارة المدارس، مشيرا إلى أن “وهدان” ما زال قائم بالعمل حتى يتم اختيار بديل له، مؤكدا أن مجلس مجموعة مدارس 30 يونيو يضم مدارس جماعة الإخوان والتى وصل عددها قرابة لـ 86 مدرسة تديرها الوزارة فى 16 محافظة، حيث يتولى مجلس إدارة المدرسة أشخاص تابعين لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.