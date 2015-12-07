مشاركة مصرية باجتماع الاتحاد الدولى للنقل الجوى في جنيف

شارك شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعضو مجلس المحافظين بالاتحاد الدولى للنقل الجوى «الآياتا» فى اجتماع المجلس في دورته رقم «202» الذى عقد فى مدينة جنيف بسويسرا حيث تم استعراض العديد من الموضوعات الهامة التى تمس صناعة النقل الجوي .

وقال شريف فتحى إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش العديد من الموضوعات التى تهم شركات الطيران الأعضاء فى الوقت الحالى ومن بينها موقف شركات الطيران الأعضاء حيال آلية تخفيض إنبعاثات غاز ثانى أوكسيد الكربون المزمع تطبيقها تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدنى«ICAO».

وأضاف فتحى أنه تم مناقشة سبل تنمية النقل الجوى على مستوى العالم وأهم التحديات التى تواجه الصناعة مثل السلامة الجوية وأمن الطيران وتأثير صناعة الطيران على البيئة والمخاطر التى تواجه صناعة النقل الجوى وتطوير برامج خدمة الركاب، وغيرها من الموضوعات التي تمس مستقبل صناعة الطيران عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن مجلس المحافظين يتكون من 31 عضواً من رؤساء مجالس إدارات كبرى شركات الطيران العالمية .