صور | افتتاح أول متحف في مطار القاهرة بصالة الترانزيت

يفتتح الطيار حسام كمال والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أول متحف اثري بمطار القاهرة الدولي «مرحبا بكم في أرض السلام» بصالة الترانزيت بمبنى الركاب رقم «٣» في إطار البروتوكول الموقع بين شركة ميناء القاهرة الجوي وقطاع المتاحف بوزارة الآثار .

ويهدف المتحف إلى تقديم رسالة ترحيب من المصريين للزائرين والسياح والأشقاء العرب لتعريفهم بأسرار الحضارة المصرية في مختلف عصورها بكل ما لديها من مواقع ومتاحف أثرية بمختلف المحافظات مما يمثل عنصر جديدا من عناصر الجذب السياحي والترويج السياحي لمصر .

ويضم المتحف 39 قطعة أثرية تم اختيار 21 قطعة من المتحف المصرى بالتحرير، 12 قطعة من متحف الفن الإسلامي، و6 قطع من المتحف القبطى، ويعمل المتحف على جذب السياح الأجانب والعرب لزيارته فور افتتاحه بالمطار ، وأول ما تراه أعينهم عند نزولهم مطار القاهرة ، كما سيساعد على تشويقهم لزيارة جميع الأماكن الأثرية بمصر .

وقام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات ومنح التصاريح الجمركية للعاملين بالمتحف من وزارة الآثار ، وقال وزير الطيران أن هذا المتحف سيمثل معلماً سياحياً لركاب الترانزيت بمطار القاهرة الدولى ، ويساهم في جذب السائحين وتشجيعهم علي رؤية الأماكن الأثرية في مصر ومشاهدة أكبر عدد ممكن من الآثار ، وسوف يتم تفعيل هذه التجربة في مطارات أخري مثل شرم الشيخ والغردقة والتي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والعرب .