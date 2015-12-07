Kris Jenner تزور حفيدها الخامس وشائعات حول اسم المولود

مديرة أعمال عائلة Kardashian، ووالدة الشقيقات المثيرات للجدل، Kris Jenner، قامت بزيارة حفيدها الجديد الذي أنجبته ابنتها Kim Kardashian في مستشفى Cedars-Sinai الطبي قبل يومين، وطبعاً في الجناح الخاص الذي تمكث فيه ابنتها، وتكلفته 4000 دولار في الليلة.

كانت Kris تقود سيارتها بنفسها إلى المستشفى، حيث كان ينبغي أن ترى حفيدها الخامس لأوّل مرة، إذ يأتي بعد أطفال ابنتها البكرKourtney Kardashian الثلاثة، وابنة Kim الكبرى.

وكان الثنائي kim و Kanye West قد أعلنا ولادة طفلهما عن طريق موقعهما الإلكتروني، حيث أوردا تعليقاً تحت صورة، عقدا فيها أيديهما: "الأم والطفل بخير".

People قالت إن الأطباء نجحوا أخيراً بتحقيق ولادة طبيعية لابن Kim، بعد ترجيحات بأنها ستلد عن طريق عملية قيصرية.

عندما ولدت ابنة kim و Kanye West قبل سنتين في المستشفى نفسها، انتظر الزوجان مدة أسبوع كامل تقريباً للتوصّل الى إسم North West، قبل أن يعلنا اسم المولودة. ويبدو أنهما سيأخذان وقتهما هذه المرة أيضاً، لأنهما حتى الآن لم يعلنا اسم المولود الذكر الجديد، خصوصاً أن شائعات رجّحت إطلاق اسم Yeezus عليه.

يبقى أنّ من الممكن أن يُسمى الطفل Robert، أي اسم والد Kim الراحل، وفقاً لـ People.

أمنية Kris Jenner الخاصة بعيد ميلادها لم تتحقق