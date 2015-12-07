عبد المنعم عمايري يدخل العناية المشددة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عبد المنعم عمايري في العناية المشددة، وانهالت التساؤلات حول صحة عمايري، موقع «سيدتي نت» اتصل بالفنان عمايري؛ ليؤكد أنه بصحة جيدة وأن الصورة هي عبارة عن صورة من مشهد درامي من مسلسل «سوا»، والصورة أخذت أثناء تأدية مشهد في العناية المشددة بعد تعرض زياد لحادث، و«زياد» اسم الشخصية التي أقوم بها في العمل، يذكر أن المسلسل إخراج شارل شلالا، وبطولة عبد المنعم عمايري، ويوسف الخال، وعدد من النجوم العرب.