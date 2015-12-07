سوريا تدين قصف أمريكا لمعسكرات الجيش النظامي وتطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري

أدانت سوريا بشدة ما وصفته بـ “عدوان التحالف الأمريكي” على أحد معسكرات جيشها في دير الزور، مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 3 وإصابة 14 من جنود الجيش لسوري.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن “عدوان طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على أحد معسكرات الجيش السوري في مدينة دير الزور، يشكل إعاقة للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب ويؤكد مجددًا أن هذا التحالف يفتقد إلى الجدية والمصداقية في محاربة الإرهاب بشكل فعال”.

وقالت الخارجية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: “في مساء الأحد 6-12-2015، قامت أربع طائرات من قوات التحالف الأميركي باستهداف أحد معسكرات الجيش العربي السوري في دير الزور بتسعة صواريخ، ما نجم عنه مقتل ثلاثة عسكريين وجرح 13 آخرين وتدمير ثلاث عربات مدرعة وأربع سيارات نقل عسكرية، ورشاشين، ومستودع للأسلحة والذخيرة”.

وأضافت الوزارة في رسالتيها التين نشرتهما وكالة “سانا”، أن هذا العدوان ضد إحدى الوحدات العسكرية السورية يأتي في الوقت الذي يتصدى فيه الجيش السوري للمجموعات الإرهابية التكفيرية من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.

وعبرت الخارجية في ختام رسالتيها عن إدانة الجمهورية العربية السورية بشدة لهذا العدوان السافر، من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والذي يتناقض بشكل صارخ مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تكراره.