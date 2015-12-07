محافظ أسيوط يضع حجر أساس فندق مدرسة المتفوقين بتكلفة 23 مليون جنيه

قام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بوضع حجر أساس فندق مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، والذي تصل تكلفته إلى 23 مليون.

وذلك بحضور جمال عباس والبدري أبو ضيف أعضاء مجلس النواب وعبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ونبيلة علي رئيس مركز أسيوط.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من مبنى الإقامة والإعاشة قبل بداية العام الدراسي القادم، لافتًا إلى أن تأخر افتتاح المدرسة هذا العام بسبب عدم التنسيق وعدم اكتمال مبنى الإقامة للطلاب وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم ووضع حلول مختلفة، وتم الانتهاء من تجهيز دور من أدوار المدرسة كمكان للإعاشة لحين الانتهاء من إنشاء الفندق، مشيدًا بمستوى العملية التعليمية بالمدرسة التي تضم طلاب من محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد، وتقدم أحدث السبل التعليمية بمنهجية البحث العلمي وتشجع الطلاب على التفكير والابتكار بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وأوضح مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الابنية التعليمية إلى أن مبنى الفندق الجديد تنفذه وزارة الانتاج الحربي وهو عبارة عن 2 مبنى للإقامة أحدهم للبنين والأخر للبنات على مساحة 2400 متر مربع ويضم 53 غرفة نوم بسعة 212 طالب و6 غرف للعاملين والمشرفين و4 صالات استذكار بمسطح 330 متر ومطبخ وصالة طعام ومغسلة بالدور الأرضي، بالاضافة إلى 4 مخازن مفروشات ومدة التنفيذ 10 أشهر بتكلفة تصل إلى 22 مليون و682 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 8400 متر مربع، وتم إنشائها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 8 مليون جنيه وتضم 18 فصل دراسي و11 معمل و7 غرف إدارية ومكتبة ومصلي وصالة جمانيزيوم.

وقد تفقد المحافظ ومرافقوه الفصول الدراسية والمعامل وأماكن الاقامة وتحاور مع الطلاب، وأشاد بمستواهم التعليمي ونبوغهم الدراسي واستمع إلى متطلباتهم ومشاكلهم ووعد بحلها.