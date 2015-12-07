سنتين مع الشغل لـ 120 متهمًا بـ«أحداث كفر الشيخ»

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوي، 120 متهمًا بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت جنايات كفر الشيخ، قد حكمت على متهمين اثنين في القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لهما.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوي، وعضوية المستشارين رمضان الزقم وسعيد السمادوني، وبحضور عمرو أنور، ممثل النيابة، وأمانة سر، وليد الأعصر.

ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب، التي اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، في ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الأهالي المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الإصابات بين الطرفين، قبل أن يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها معهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.