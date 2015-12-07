أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط طن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. ضبط طن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية بالصور.. ضبط طن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث ، من ضبط سيارة محملة بطن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى أثناء توزيعها على المطاعم بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار، وكيل المباحث، والقوة المرافقة لهما بضبط السيارة رقم (ق ه ر 8512) نقل قيادة (شعبان.س.ح)، مواليد 1960، سائق، مقيم الصف حلوان، محملة بكمية من البراميل كبيرة الحجم مملؤة بالطحينة غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير مدون عليها أى بيانات أو تواريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى طن ونصف.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6040 لسنة 2015 جنح قسم مركز القصاصين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار