بالصور.. ضبط طن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط سيارة محملة بطن ونصف "طحينة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى أثناء توزيعها على المطاعم بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار، وكيل المباحث، والقوة المرافقة لهما بضبط السيارة رقم (ق ه ر 8512) نقل قيادة (شعبان.س.ح)، مواليد 1960، سائق، مقيم الصف حلوان، محملة بكمية من البراميل كبيرة الحجم مملؤة بالطحينة غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير مدون عليها أى بيانات أو تواريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى طن ونصف.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6040 لسنة 2015 جنح قسم مركز القصاصين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



>