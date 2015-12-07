للمرة الثانية.. استدعاء مدير الشركة المسئولة عن مذبحة القطط بالأهلى

أمرت نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، للمرة الثانية، باستدعاء مدير الشركة التى تعاقدت مع النادى الأهلى للتخلص من القطط للتحقيق معه فى الواقعة، وذلك عقب ورود تقرير الطب البيطرى، الذى أكد أن الطعام المقدم للقطط به سم قاتل.

كان طاهرسبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، قد استلم تقرير الطب الشرعى البيطرى، حول واقعة مذبحة القطط بالنادى الأهلى.

وأثبت تقرير الطب البيطرى، أن المادة التى تم وضعها فى أطباق الطعام التى تم تقديمها للقطط بها سم قاتل، بعد تحليل تلك المادة، بينما عجز الطب البيطرى عن تشريح القطة بسبب تحللها وتعفن جثتها.

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