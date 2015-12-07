نيابة البساتين تحفظ بلاغ مهندس يتهم زوجته بالزنا لعدم ثبوط الأدلة

أمر أحمد عزت مدير نيابة البساتين ، اليوم الاثنين ، بحفظ البلاغ المقدم من مهندس يتهم زوجته بالزنا ، عقب ورود تقرير لجنة الصوتيات الذى نفى علاقة المتهمة بالـcd ، الذى أرفقه الزوج مع المحضر.

كانت نيابة البساتين، برئاسة المستشار شريف معتز، تسلمت تقرير لجنة الصوتيات والمرئيات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول مقطع فيديو جنسى قدمه مهندس يتهم زوجته بالزنا عثر عليه بهاتف صديقه.

وأكد تقرير اللجنة، أن الفيديو غير مطابق صوتا وصورة مع بصمة الزوجة، مما يدل على عدم ظهورها بالفيديو، وانتفاء دعوى الزنا.

يذكر أن أحمد عزت مدير النيابة استمع لأقوال المشكو في حقها، والتي نفت معرفتها بالفيديو، وأكدت أن من تظهر في المقطع الجنسى سيدة أخرى، موضحة اتهام زوجها بسبب خلافات عائلية.

كان ضباط قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من "عماد. ف"، 33 سنة، مهندس، يتهم زوجته "نهاد.ع"، 25 سنة، بالزنا.

وأوضح المتهم في بلاغه أنه فوجئ بوجود مقطع جنسي لزوجته علي الهاتف المحمول الخاص به، وأرفق " سي دي" به نسخة من المقطع الجنسي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أمرت بعرض مقطع فيديو يحوى مشاهد جنسية، علي لجنة الصوتيات والمرئيات بالإذاعة والتليفزيون .