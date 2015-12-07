رفع 18 طن مخلفات بمركز ساحل سليم وإزالة 18 حالة تعدى على أراضى زراعية

قال سامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه تم تنفيذ 18 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضى زراعية خلال شهر تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وأضاف رئيس المركز، أن الهندس ياسر الدسوقى شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأى تعديات وإزالتها فور حدوثها، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا للحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر.

وأوضح سامح عبد العليم انه تم رفع 18.40 طن مخلفات نظافة بدائرة المركز، فضلا عن رفع 3 آلاف طن من مخلفات الترع والمصارف بالمركز جراء عمليات التطهير التى تجرى للترع والمصارف.

وأشار رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى ان عدد المتقدمين للإستفادة من المشروع القومى لتنمية المجتمع "مشروعك" بلغ حوالى 131 متقدم، حيث إستفاد من المشروع حوالى 7 مستفيدين.