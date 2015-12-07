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مسن فى بنى سويف: "أنا نازل انتخب الناس المحترمين"

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مسن فى بنى سويف: "أنا نازل انتخب الناس المحترمين" مسن فى بنى سويف: "أنا نازل انتخب الناس المحترمين"
قال حليم كامل إبراهيم ـ 65 عاما، "أنا جاى انتخب الناس المحترمة اللى تقدر تحارب الفساد"، مضيفاً أثناء الإدلاء بصوته بلجنة مدرسة أنور السادات الابتدائية بمدينة بنى سويف، إن المحافظة تحتاج لنواب قادرين على حل مشاكل الصحة والتعليم والصرف الصحى والعشوائيات.

وطالب الشباب بالنزول والإدلاء بأصواتهم واختيار نواب يحاربون ما أسموه بالمخربين والبلطجية.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ57 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين" بـ"الثانية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

وألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الإدارى" بادراج "عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.

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