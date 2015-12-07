8 عروض بالملتقى العشرين للفنون المسرحية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا انطلاق "الملتقى العشرين للفنون المسرحية بجامعة طنطا" اعتباراً من الخميس المقبل، والذي تنظمه إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال بيان للجامعة، إن الملتقى يتنافس فيه 8 عروض مسرحية للفوز بالمركز الأول تمثل كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والزراعة، والهندسة، والحقوق، والآداب والتجارة.

ومن جانبه أشار الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الملتقى يتيح للطلاب الاستفادة من كافة الثقافات والآداب الإنسانية، وتجسيد الروايات الأدبية المحلية والعالمية، واكتشاف وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم الفنية.

تستمر فعاليات الملتقى حتى 19 ديسمبر الجاري.