بالصور.. 350 من أدباء مصر ينظمون وقفة أمام السد العالى لدعم السياحة

شارك اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، أدباء مصر ، صباح اليوم الاثنين، فى الوقفة الداعمة للسياحة أمام رمز الصداقة المصرية الروسية على جسم السد العالى، وتأتى تلك الوقفة ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أدباء مصر فى دورته الثلاثين بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن أكثر من 350 أديبا من أدباء مصر يقفون اليوم أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بالسد العالى، لتوجيه رسالة محبة وسلام وطمأنينة للعالم عن استقرار الوضع السياحى بمدن مصر السياحية.



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