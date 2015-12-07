دراسة: نقص حمض الفوليك عند الحامل يسبب عيوبا فى الأنبوب العصبى للأجنة

أظهرت دراسة أجراها فريق من الأطباء البريطانيين، أن هناك 5 آلاف جنين فى أوروبا لديهم عيوبا فى الأنبوب العصبى، وذلك بسبب نقص حمض الفوليك وفيتامين "بى 12" لدى الأم الحامل، والذى يلعب دورا مهما فى الوقاية من التشوهات الخلقية لدى الأجنة، ويؤثران على الأنبوب العصبى الذى يعتبر البنية الأولى التى يتطور منها الدماغ والحبل الشوكى.

وقام الأطباء بتحليل المعلومات، التى حصلوا عليها من 28 دفترا أوروبيا، فتبين أن نسبة التشوهات والتى يكون بعضها مميتا ظل غير متغير فى الفترة من عامى 1991 وحتى 2011، بالرغم من أنه معروف منذ أكثر من 20 عاما أن حصول المرأة الحامل على كمية من حمض الفوليك أى حوالى 400 ميكروجرام فى اليوم أثناء فترة الحمل الأولى؛ تؤدى إلى تخفيض بنسبة 70% من خطورة هذه التشوهات التى لديها عواقب خطيرة .

ونصحت الدراسة النساء بتناول فيتامينات ما قبل الحمل وتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين "بى 12 " الموجود فى اللحوم والجبن والبيض والحليب، وخاصة النساء اللاتى لا يتناولن المنتجات الحيوانية، وأن يخضعن لفحص الدم قبل الحمل لمعرفة ما يعانين من نقص فيتامين "بى 12" وحمض الفوليك .

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