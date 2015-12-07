قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 مواطنين من مدينة الخليل

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 5 مواطنين من مدينة الخليل من بينهم 3 أطفال من مدينة حلحول.

وقال محمد الجرار من سكان الخليل، فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة حلحول واعتقلت الطفلين ليث باجس البو (16 عاما) وأخوه أحمد (13 عاما) والطفل الأبكم والأصم راشد على أبو عصبة (13 عاما)، وأضاف أن الجيش الإسرائيلى اعتقل كذلك المواطن كايد محمد اليمنى (29 عاما) من حى خلة حاضور بمدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم منطقة وسط بيت أمر، واقتحمت منزل المواطن يوسف حسن اخليل وفتشت المنزل بشكل دقيق واعتقلت نجله أكثم (25 عاما)، أسير محرر أفرج عنه منذ 3 أشهر.

>يذكر أن عدد المعتقلين من مدينة بيت أمر منذ بداية الشهر الحالى وصل إلى 14 معتقلا منهم 8 معتقلين أقل من (18 عاما).

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