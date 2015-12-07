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مستوطنون يدخلون باحات المسجد الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال

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مستوطنون يدخلون باحات المسجد الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال مستوطنون يدخلون باحات المسجد الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال

>اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط دعوات منظمات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع الاحتفالات اليهودية.

يشار إلى أن تلك المنظمات وجهت دعوات لتنظيم فعاليات تهويدية فى مدينة القدس على مدار أيام الأسبوع كإقامة مسيرة كبيرة تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى فى تمام الساعة 9 صباحا.

تأتى هذه التوجيهات لاقتحام الأقصى فى ظل عيد الأنوار المعروف بالحانوكاة والذى يستمر حتى الخميس المقبل ينشر الاحتلال خلاله فى مدينة القدس أجهزة ضوئية تبث صورا ملونة على جدران وأسوار المدينة، كما تنتشر بعض المجسمات المضيئة فى أزقتها.

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مصر 365