إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحور الصابرى بمدينة بنغازى

>أصيب 4 جنود من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور الصابرى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى ، فى تصريح صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مستشفى الجلاء استقبل خلال اليومين الماضيين أربعة جرحى من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور الصابرى .

وأضافت البرغثى أن الجرحى إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة، موضحة أن الإسعافات الأولية قدمت لهم وغادر المستشفى 3 من الجرحى وهناك حالة تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أن المستشفى لم يتسلم أى قتلى من جنود الجيش الليبى خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات .