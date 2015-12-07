أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحور الصابرى بمدينة بنغازى

Google+ Print
إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحور الصابرى بمدينة بنغازى إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحور الصابرى بمدينة بنغازى

>أصيب 4 جنود من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور الصابرى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى ، فى تصريح صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مستشفى الجلاء استقبل خلال اليومين الماضيين أربعة جرحى من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور الصابرى .

وأضافت البرغثى أن الجرحى إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة، موضحة أن الإسعافات الأولية قدمت لهم وغادر المستشفى 3 من الجرحى وهناك حالة تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أن المستشفى لم يتسلم أى قتلى من جنود الجيش الليبى خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365