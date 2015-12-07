جامعة كفر الشيخ تساهم فى حل أزمة طلاب مدرسة المتفوقين

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ليس لديها مانع من المساهمة فى حل مشكلة طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، سواء ما يتعلق بأزمة المعامل داخل المدارس أو مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة وحرصا على إستقرار وإنتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان، أن هذه المدرسة تعتبر أحد سبعة مدارس إفتتحتها وزارة التربية والتعليم هذا العام فى المحافظات المختلفة، وتعتمد الدراسة فى هذه المدرسة على نظام المشروعات التعليمية والذى يرتكز بشكل أساسى على البحث والمعرفة لتمكين الطلاب من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

وقال رئيس الجامعة، أنه سيتم إتاحة معامل وتجهيزات ومكتبة كلية العلوم لطلاب المدرسة وتوفير البيئة التعليمية والبحثية المناسبة.