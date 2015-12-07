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تحرير 74 قضية تموينية بالمنيا

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تحرير 74 قضية تموينية بالمنيا تحرير 74 قضية تموينية بالمنيا
تمكنت مديرية بالمنيا من ضبط وتحرير عدد 74 قضية تموينية وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان، أن الحملة اسفرت عن تحرير 3 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية بمغاغة وابوقرقاص، حيث تم ضبط 415 كيلو جرام من عسل النحل والسكر بدون بيانات ونقص بالوزن، بالإضافة إلى أكياس من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكد محمود يوسف، انه فى مجال متابعة مبادرة توزيع "كون وجبتك"، يتم توافرها بصفة مستمرة وتوزيعها من خلال المنافذ المتحركة للشركة لمصرية يوم لكل مركز بمنفذ القوات المسلحة ومنفذ وزارة الزراعة ومنافذ امان التابعة لوزارة الداخلية.

وفى مجال مراقبة ومتابعة السلع غير الغذائية تم تحرير قضيتان تموينيتان بأبوقرقاص لأصحاب محلات قطع غيار، حيث تم ضبط مجموعة متنوعة من قطع الغيار مجهولة المصدر، كما تم تحرير 69 قضية تموينية مخالفة متنوعة ما بين "عدم اعلان عن الاسعار ـ شهادة صحية ـ عدم صلاحية ـ بدون تراخيص ـ مخالفات مخابز"، وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع، وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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مصر 365

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