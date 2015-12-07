وزير التموين: 8600 شاب تقدموا لـ«جمعيتي»خلال 3أيام للحصول على قروض 100 ألف جنيه

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بلغ عدد الشباب من الجنسين الذين تقدموا لمشروعي “جمعيتي”، خلال 3 أيام منذ فتح باب التقدم الثلاثاء الماضي، والتي تشمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 31 مكتبًا نحو 8600 شاب وفتاة، والذين قبلت أوراقهم بعد استيفائهم الشروط 600 شاب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، ومحمد عشماوي، الأمين العام لصندوق تحيا مصر،حيث تم خلاله استعراض مشروع “جمعيتي”، والطلبات التي تم تقديمها حتى الآن .

وأكد ” حنفي “، على أن الإقبال الكبير على مشروع جمعيتي، سوف يعمل على عمل مبادرات ومشروعات أخرى للشباب بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، مشيرً إلى أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعارٍ مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات، للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب، للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا، وجاذبة للاستثمار، ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين .

وقال وزير التموين، إن الشروط التي سيتم منح القرض السلعي للشباب علي أساسها، لفتح منافذ سلعية وتموينية، هي أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن 30 مترًا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، وأن لايقل السن عن 21 عام، ولايزيد عن 45 عام، على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، أو ما فوق، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام، وألا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضًا للصندوق الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5%، وبفترة سماح 4 شهور، وعلى 5 سنوات .

وأضاف ” وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشباب السلعية، لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية، وأنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع، والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مشروع يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم .

وشهد الاجتماع أشرف غزال، مستشار وزير التخطيط، ونيفين جامع، رئيس القطاع المركزي بالصندوق الاجتماعي، وأمين سليم، وكيل أول وزارة التموين، ورئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعادل الخطيب، مستشار الشركة القابضة، وحمدي علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ووائل عباس، ورشا حمدي، معاوني وزير التموين، وأحمد كمال عضو الشركة القابضة، وإيمان موسى، عضو المكتب الفني، ومجدي رشدي، مدير الاتصال السياسي .