نائب حلايب : المشاركة القوية بالانتخابات البرلمانية أبلغ رد على البشير

قال النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن منطقة حلايب، إن مشاركة أهالي الدائرة بالانتخابات وجهود التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية بالمنطقة ابلغ رد علي تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الآخيرة بأن حلايب سودانية.

وأوضح “عمارة”، في تصريحات لبرنامج البرلمان الذي يذاع علي قناة “أون تي في”، أن نسبة مشاركة التصويت بدائرة حلايب كانت الأعلي علي مستوي الجمهورية وهذا بمثابة استفتاء من أبناء حلايب وأهلها علي مصريتها وانتمائها لمصر ، مشيراً إلي أن الهوية المصرية يفخرون بها ولا يرضون بأي هوية غير الهوية المصرية.

وأشار نائب حلايب إلي أن وجود نائب عن حلايب في البرلمان لبي مطالب وحلم من أحلام هذه المنطقة بوجود صوت يمثلهم في البرلمان .