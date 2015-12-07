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بعد مقتل 16 شخصا بحريق ملهى العجوزة.. تحرير 110 مخالفات فى حملة على الملاهى

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بعد مقتل 16 شخصا بحريق ملهى العجوزة.. تحرير 110 مخالفات فى حملة على الملاهى بعد مقتل 16 شخصا بحريق ملهى العجوزة.. تحرير 110 مخالفات فى حملة على الملاهى
شنت إدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب، بالتنسيق مع شرطة السياحة، حملة أمنية على الملاهى الليلية بالجيزة، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب تلك المنشآت والعاملين بها، خاصة بعد حادث الملهى الليلى بالعجوزة، الذى أسفر عن مقتل 16 شخصا وتسبب عدم توفير الاشتراطات الأمنية فى زيادة عدد الضحايا، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 110 محضار مخالفات، منها انتهاء التراخيص وتحريض على الفسق وحيازة مواد مخدرة.

وشارك فى الحملة التى تم شنها بإشراف العميد عماد عكاشة مدير مباحث الآداب بالجيزة عدد كبير من الضباط منهم المقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود من إدارة مكافحة جرائم الآداب، كما شارك من شرطة السياحة العميد أحمد كشك والمقدم أحمد عز والمقدم وليد بدر.
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