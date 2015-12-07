مرور الجيزة: تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور المريوطية 15 يومًا

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، تحويلات مرورية اليوم، الاثنين، بسبب غلق محور المريوطية 15 يومًا، لتركيب "كمر" وتثبيت خراسانات عملاقة أعلى الطريق، على أن تكون كافة التحويلات المرورية إجبارية لكافة السيارات وقائدى الدراجات البخارية.

ويتجه جميع قائدى المركبات من محور المريوطية وصولًا لمحور المنصورية حتى نهاية الطريق ومنها إلى طريق كفر حكيم حتى استكمال الرحلة إلى عزبة غيضان بالتبادل فى الاتجاهين.

وأكد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث، أنه تم تعيبن الخدمات المرورية اللازمة بقيادة اللواء عصام سعيد، وكيل الإدارة لقطاع الطرق، مع وضع كافة العلامات الإرشادية والحواجز الحديدية والتحذيرية بإشراف إدارة التخطيط والبحوث الفنية، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وحرصًا على سلامة قائدى المركبات.

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