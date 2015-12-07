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بشرى.. العلاج الجينى يقى من اضطرابات الجهاز المناعى النادر

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بشرى.. العلاج الجينى يقى من اضطرابات الجهاز المناعى النادر بشرى.. العلاج الجينى يقى من اضطرابات الجهاز المناعى النادر
أظهرت الأبحاث الطبية، أن العلاج الجينى قد يعيد الجهاز المناعى لدى الأطفال وصغار البالغين الذين يعانون من خلل نادر فى الجهاز المناعى يسمى "أكس"، ومرتبط بنقص المناعة المشترك.

يصيب هذا الخلل المناعى الذكور فى المقام الأول، ويتسبب بطفرات فى الجين ####(IL2RG )#### الذى يحول دون التطور الطبيعى ووظائف الخلايا المناعية لمكافحة العدوى؛ مما يعرض حياة المريض للخطر.

وقد شملت الدراسة نحو 5 مرضى، تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات و24 عاما، يعانون من تدهور فى الجهاز المناعى على الرغم من أن واحدا أو أكثر خضع لجراحة زرع خلايا نخاع مأخوذة من أحد الوالدين.

ولوحظ حدوث تحسينات فى الجهاز المناعى بصورة كبيرة بين المرضى الذين تلقوا العلاج الجينى والكيميائى لمساعدة الخلايا الجذعية فى إنتاج خلايا دم جديدة.
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