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مرشح ديمقراطى: هزيمة داعش تحتاج قوات برية مسلمة

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مرشح ديمقراطى: هزيمة داعش تحتاج قوات برية مسلمة مرشح ديمقراطى: هزيمة داعش تحتاج قوات برية مسلمة
قال المرشح الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، بيرنى ساندرز، أن هزيمة تنظيم داعش الإرهابى، تتطلب قوات برية مسلمة، مضيفا أن على الولايات المتحدة أن تتعلم من دروس الماضى.

وأوضح المرشح الديمقراطى، فى مقابلة مع "CBS"، الأحد، أن الولايات المتحدة بحاجة للتعلم من دروس الماضى وأن تعمل مع الدول المسلمة لتوفير قوات برية لهزيمة التنظيم الإرهابى.

وتابع ساندرز، الذى إختارته مجلة "تايم" الأمريكية شخصية العام، هذا الأسبوع، " على الرغم من أن الولايات المتحدة تعمل مع بريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها من الدول فى مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات البرية التى تكافح على الأرض يجب أن تكون مسلمة".

وإستشهد ساندرز، وهو المنافس الرئيسى لوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطى، بالغزو الأمريكى للعراق عام 2003 بإعتباره واحدا من أسوأ أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية، وقال أن تعليم الدرس من العراق من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة فى إيجاد سبيلا للمضى قدما فى إثارة الحرب مرة أخرى فى الشرق الأوسط.

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