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خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية بالرياض بعد غد

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خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية بالرياض بعد غد خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية بالرياض بعد غد

>يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الـ36 التى تعقد فى الرياض بعد غد الأربعاء برئاسة .

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن القمة تأتى فى ظروف استثنائية معقدة، حيث يعقد اليوم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاجتماع الـ137 للمجلس الوزارى لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذى يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية.

وتوقعت أن تصدر عن القمة قرارات فوق العادة وتقدم حلولا غير تقليدية لمواجهة التحديات تحت راية التكاتف والتآزر الخليجى الواقعي.
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مصر 365

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