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معسكر الأهلي – مدير الكرة يوضح مزايا تغيير مركز غالي.. وكيف أفاد شباب الفريق

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معسكر الأهلي – مدير الكرة يوضح مزايا تغيير مركز غالي.. وكيف أفاد شباب الفريق معسكر الأهلي – مدير الكرة يوضح مزايا تغيير مركز غالي.. وكيف أفاد شباب الفريق

بات تغيير مركز حسام غالي قائد الأهلي ضمن المكاسب التي حققها جوزيه بيسيرو من معسكر الفريق بالإمارات حسب ما قاله مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وقال عبد الحفيظ: "بيسيرو قام بتغيير مركز أكثر من لاعب بحثا عن أفضل توليفة قبل استئناف بطولة الدوري".

وأضاف عبر قناة ناديه أن غالي أجاد في مركزه الجديد باللعب أمام ثنائي الارتكاز مما منح الجهاز الفني الفرصة لتجربة عناصر جديدة.

وأوضح "لقد حاول الجهاز الفني إيجاد بدائل لحسام غالي في مركزه القديم بمنح الفرصة لوجوه شابة مثل أحمد حمدي وحسام حسن".

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن معسكر الإمارات كان ناجحا وحقق كافة مطالب جوزيه بيسيرو بشأن تجهيز اللاعبين بدنيا وخوض مباريات ودية.

وأشار إلى أن بيسيرو ملتزم أيضا بسياسة جديدة بضرورة الربط بين الفريق الأول وفرق الشباب والناشئين بالنادي.

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