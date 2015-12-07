بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى بنواب المحافظة بالبرلمان

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بطور سيناء كلا من النائب غريب أحمد حسان، والنائب عطية جبلى موسى، والنائب نور سلامة العامدى، والنائبة سارة صالح نواب البرلمان الجدد، وهنأهم المحافظ بفوزهم بثقة مواطنى جنوب سيناء، متمنيا أن يكونوا عند حسن ظن الأهالى بهم فى تمثيلهم فى البرلمان، وقال المحافظ "إننا جميعا يدا واحدة لاستكمال مسيرة التنمية على أرض جنوب سيناء الواعدة "تحت شعار" المحافظة والنواب والشعب يدا واحدة تبنى وتعمر".

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن النواب سفراء للمحافظة فى البرلمان، وكذلك فى التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التى تم البدء فيها، وحل المشكلات التى تتعلق بالمحافظة، مؤكدا أن بعد هذا الاستحقاق لم يتبق إلا المجالس الشعبية المحلية لتكتمل المنظومة، وتنطلق المحافظة إلى الأمام.

كما أكد أننا جميعا مشاركون فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأحهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وهذه الأرض المباركة.

ومن جانبه، أكد النائب غريب حسان على أننا جميعا يدا واحدة مع المحافظ والمواطنين لتحقيق ما يتمنونه من مشروعات وتنمية، وأكد على دور الإعلام فى إظهار الإنجازات التى تمت بالمحافظة.

كما قالت النائبة سارة صالح "إنها سوف تطالب بتعيين أبناء المحافظة أولا، وفى حالة عدم توفر تخصصات معينة سوف نعمل على توفيرها".

وأكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى نهاية اللقاء، أنه سوف يتم عرض محاور التنمية بالمحافظة على النواب ليكونوا على علم تام بما يدور على أرض المحافظة، وللوقوف على المشكلات التى تواجه مسيرة التنمية.

وحضر اللقاء اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.



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