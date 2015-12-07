وصول 14 ألف و 500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

تداول53 ألف و579 طن بضائع بميناء الأدبية

وصول 31 ألف و439 طن الومنيوم لميناء سفاجا

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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الأعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لأستقبال السفينة ماريمار جازوعلى متنها 8500 طن بوتاجازوالسفينة مصر جازوعلى متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.>يشهد ميناء الأدبية اليوم إستقبال السفينة ان اس سى امل وعلى متنها 34 ألف و 379 طن زيوت نخيل و زيوت صويا كما تغادرالسفينة اس اف ال كليدى وعلى متنها 15 ألف طن يوريا متجهة الى فرنسا و السفينة نرجس و على متنها 4200 طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال.يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة كيروكس و على متنها 31 الف و 439 طن الومنيوم قادمة من امريكا كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 576 راكب و 26 سيارة و18 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10راكب.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 57 راكب و57 سيارة،كما غادرت العبارة الرياض و على متنها 643 راكب و 62 سيارة و10 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 85 شاحنة و 11راكب و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة و 5 راكب.

وصول 585 راكب لميناء نويبع

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>يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 213 راكب و 1 سيارة و العبارة ايلة و على متنها 12 راكب و 12 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 17 براد و 4 تريلا.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 360 راكب و 1 سيارة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 3 براد و 2 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 577 راكب و 4 سيارة و 4 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 25 براد و 22 تريلا و 24 طرد سمك.