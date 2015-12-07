محافظ القليوبية يوقع عقدا إنشاء مجمع صناعى بالخانكة لدعم الصناعات الصغيرة

وقع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، مع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عقدا لإنشاء مجمع صناعى جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك فى احتفالية كبرى شهدها مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رجال الصناعة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، على أن المشروع سيحقق النقلة الاقتصادية للصناعات المتنوعة، حيث سيهتم المشروع بإنتاج المنتجات التى تعتمد عليها لصناعات الثقيلة والكثيفة، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار، فضلا عن أن هذه المشروعات سوف تدار بأياد الشباب.

وأشار المحافظ إلى أن الريف المصرى، يعانى من ظاهرة الهجرة التى مارسها أبناء الريف إلى المدن بحثا عن فرص العمل، وردا على تجاهل تنمية الريف على مدار 60 عاما الماضية، وهو ما دفع للتفكير فى استراتيجية جديدة يمكن من خلالها تحسين أواصر الصلة بين المواطن الريفى والقرية التى يقيم بها، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة وظيفتك جنب بيتك، خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 10 مصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة، للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم ولغيرهم ممن يقومون بمعاونتهم فى هذه المشروعات.

وأضاف المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أنه تمت دراسة أسباب فشل الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص، وبعد دراسات متأنية، تم الوصول إلى صيغة جيدة لخلق توأمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص مساحة 36 فدان لإنشاء مجمع صناعى عليها بمدينة الخانكة، لتدشين عدد من المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء مركز لتدريب العمالة على الحرف اللازمة، بالإضافة إلى أن المنطقة الصناعية سوف تضم أيضا مركز تسويقى، لضمان تسويق منتجات المنطقة الصناعية، وهو ما يرفع كاهل التفكير فى تسويق المنتجات عن أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنه جارى التفكير فى إنشاء نقطة جمركية لتخفيف الأعباء عن صغار المصنعين لتصدير منتجاتهم من نفس المنطقة التى توجد بها مصانعهم، فضلا عن أن المنطقة سيوجد بها ورش متخصصة ومجهزة لإصلاح بعض العيوب التى قد تصيب المعدات دون نقلها من أماكنها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه سيتم إنشاء عدة مشروعات تعمل على تدوير القمامة بمدينة الخانكة، خاصة وأن المنطقة توجد بها 3 مدن صناعية، وهو ما سيحقق التنمية الحقيقية للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه التنمية سوف تضخ بأرقام جيدة فى خزانة الدولة مما سترتفع معه أسهم الاقتصاد القومى، موضحا أن القليوبية، بها عدد من المدن الصناعية، هى العبور والخانكة، وشبرا الخيمة، وقها، بالإضافة إلى المناطق الزراعية، والمزارات السياحية. وكشف المحافظ، عن أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات السياحية بمدينة القناطر الخيرية، باعتبارها أصل السياحة فى مصر وتمتعت بها الأجيال القديمة، حيث سيتم إعادتها لتكون منطقة جذب سياحية، تدر العملة الصعبة للدولة، كما أنه تم البدء فى إنشاء مشروع سياحى طبى عالمى بمنطقة عرب العليقات التى تنفرد بوجود بحيرة مساحتها 160 فدان، تحيطها قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 600 فدان، سيتم استخدامها فى إنشاء أول مدينة طبية فى منطقة الشرق الأوسط، ويتكون إضافة للمنطقة كاملة، وستوفر آلاف من فرص العمل للشباب. وأما محمد السويدى،رئيس اتحاد الصناعات، فأكد أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد ومحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الرسالة المجتمعية لقطاع الأعمال، بالإضافة إلي المساعي الطيبة التي نستهدف بها سرعة القضاء علي البيروقراطية، والروتين، لتشجيع المستثمرين علي إقامة المشروعات التي تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي لمصر.

من جانبها قالت عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن االمشروع الذى سيقام فى القليوبية، يعد جزء هاما من المشروع القومى الخاص بتنمية المحافظات والذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث توجد ضرورة لتوجيه عدد من المشروعات التنموية الصغيرة، بالتوازى مع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وهو ما تم إطلاق شرارة البدء فيها من داخل محافظة القليوبية، موضحة أنه سبق وتم إنشاء فرع من مجلس التدريب الصناعى بمدينة كفر شكر، وهو أول فرع إقليمى للمجلس، فضلا عن قيام المحافظة بإنجاز مشروع لتشغيل الشباب تمثل فى مبادرة "وظيفتك جنب بيتك".

وأوضحت عبداللطيف، أن المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمحافظات ستثمل النقلة النوعية والحضارية للمحافظات، على أن يتم الربط بين المشروعات الصغيرة والكبرى، واستحداث حالة من التكامل بينهما، حيث يعتمد كلاهما على الآخر. وأكدت عبداللطيف، أن المشروعات تعتمد على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كاشفة عن أن البنك المركزى المصرى، يستعد لابتكار حزمة تمويلية جديدة سيتم توجيه أموالها لدعم تلك المشروعات.

وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على مساندة الحكومة لمثل هذه المشروعات التنموية على أن تكون نواة حقيقية يتم تعميمها فى كافة المحافظات، وتعتمد الصناعات الكبرى على هذه الصناعات المتوسطة لتكون بمثابة الصناعات المغذية لها.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعانى من الاقتصاد الموازى الذى يعمل فى الخفاء دون أية التزامات تجاه الدولة، وأن تقوم المحافظات بضم هذا الاقتصاد الذى يؤرق أجهزة الدولة والمستهلك إلى تحت الإطار الشرعى للاقتصاد القومى لفهو أمر جيد، وسوف تقدم الدولة الدعم والمساندة له.