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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة خلف مستشفى بنها الجامعى

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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة خلف مستشفى بنها الجامعى العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة خلف مستشفى بنها الجامعى
عثراحد الممرضين علي جثه طفله حديثه الولاده بها كسر بالرقبه ملقاه خلف مستشفي بنها الجامعي تم اخطار اجهزه امن القليوبيه وتولت النيابه التحقيق.

تلقي اللواء سعيد شلبى مدير امن القليوبية اخطارا من شرطة النجده بالواقعة، وتبين من فحص البلاغ ان احد المرضيين بقسم النساء والتوليد بمستشفي بنها الجامعي، اثناء قيامه بشراء وجبه العشاء مساء امس عثر علي جثه لطفله حديثه الولاده ملقاه خلف المستشفي وسط كيس من القمامه وبها كسر بالرقبه، وتم ابلاغ الاطباء بالمستشفي وبالكشف علي جثه الطفله تبين ان الطفله بها كسر بالرقبه وبه تشوهات وانها لم يتم ولادتها بمعرفه طبيب لانه لازال بها الحبل السرى تم اخطار مباحث قسم بنها.

تبين من التحريات ان احد حراس العقارات المجاورة للمستشفي شاهد رجل وسيده يلقون طفله من شباك سياره مما ادي ال وجود كسر برقبه الطفله ، تكثف اجهزه الامن من جهودها لضبط مرتكبي الواقعه ,تحرر محضر بالواقعه وجارى العرض علي النيابه للتحقيق.

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مصر 365