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وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد مجددا إرسال قوات برية إلى سورية

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وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد مجددا إرسال قوات برية إلى سورية وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد مجددا إرسال قوات برية إلى سورية

>عقب موافقة البرلمان الألمانى على مشاركة الجيش فى مهمة عسكرية فى سورية، استبعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين مجددا إرسال قوات برية لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت فون دير لاين اليوم الاثنين على هامش تفقدها للقوات الألمانية فى مدينة مزار الشريف الأفغانية فى تصريحات للقناة الثانية فى التليفزيون الألمانى (زد دى إف): "صحيح أن هناك حاجة إلى قوات برية فى المهمة، لكن الخبرات تُظهر أيضا أن المهمة بحاجة إلى قوات محلية".

وطالبت الوزيرة بضرورة إقناع المجموعات المتناحرة فى إطار عملية فيينا بالكفاح المشترك ضد تنظيم داعش، موضحة أن هناك حاجة إلى الأفراد الذين لديهم مصلحة قوية فى الدفاع عن وطنهم واستعادته والبقاء فيه والمشاركة فى إعادة إعماره.

وكانت فون دير لاين وصلت أمس الأحد إلى أفغانستان لتفقد قوات بلادها.

ومن المقرر زيادة عدد الجنود الألمان فى أفغانستان من 850 جنديا إلى 980 جنديا عام .2016

وكان من المخطط فى الأساس سحب قوات حلف شمال الأطلسى (الناتو) من الأقاليم الأفغانية إلى العاصمة كابول بحلول الربيع المقبل، إلا أن العنف المستمر لحركة طالبان أوقف خطط خفض القوات الدولية.

ولم توضح الوزيرة اليوم الاثنين مدة بقاء القوات الألمانية فى أفغانستان، مشيرة إلى أن ذلك مرهون بتنفيذ الأفغانية لمهامها وتطبيقها للإصلاحات.
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مصر 365

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