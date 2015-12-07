أمن سوهاج ينفذ 16 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة

أكد اللواء أيمن الملاح ،حكمدار مديرية أمن سوهاج لـــ" اليوم السابع" أنه فـي إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً علي هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون، وبإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعدي المدير لقطاع الجنوب والتدريب والوحدات تم تأمين تنفيذ "16 " حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

فى مركز شرطة طهطا تم تأمين تنفيذ "3 " حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4884 إداري المركز لسنة 2015 ، وفى مركز شرطة البلينا تم تأمين إزالة "7 " حالات تعدى على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6911 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار الحكمدار أنه أثناء تنفيذ القرار رقم 1062 لسنة 2015 الصادر من الدكتور محافظ سوهاج ضد محمد صديق حسانين من ناحية الحبيل – دائرة المركز أدعت زوجة الصادر ضده القرار إيمان الدكرونى أبو المجد سن 24 ربة منزل بإصابتها من جراء أعمال الإزالة بقصد عدم استكمال التنفيذ – وتم تحويلها للمستشفى المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية وخروجها من المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6913 إدارى المركز لسنة 2015 .

وفى قسم شرطة أول سوهاج، تم تأمين تنفيذ "6 " قرارات صادرة من الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4340 إدارى القسم لسنة 2015 .

وأشار أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة من أجل إعلاء سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

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