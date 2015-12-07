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اليوم...جامعة الزقازيق تستضيف الندوة العلمية لقسم أصول التربية

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اليوم...جامعة الزقازيق تستضيف الندوة العلمية لقسم أصول التربية اليوم...جامعة الزقازيق تستضيف الندوة العلمية لقسم أصول التربية
تنظم كلية التربية بجامعة الزقازيق، ندوتها العلمية الأولى تحت عنوان "حال البحث التربوي فى " اليوم الإثنين بقاعة الإحتفالات بمقر كلية التربية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، وبمشاركة 12 من أساتذة أصول التربية والتخطيط التربوي والتربية المقارنة بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور عادل عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الزقازيق فى بيان اليوم، إن الندوة تضم كوكبة من أساتذة أصول التربية حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور سيف الإسلام على مطر أستاذ التخطيط التربوي بكلية التربية جامعة الاسكندرية، والدكتور عبد التواب عبد الإله عبد التواب أستاذ أصول التربية بجامعة أسيوط، وعدد كبير من اساتذة التربية ممثلى 12 جامعة مصرية.
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