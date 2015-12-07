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نائب بالإسماعيلية يتدخل لإنهاء خلاف بين عائلتى "بكرى والشاذلى"

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نائب بالإسماعيلية يتدخل لإنهاء خلاف بين عائلتى "بكرى والشاذلى" نائب بالإسماعيلية يتدخل لإنهاء خلاف بين عائلتى "بكرى والشاذلى"
تدخل أحمد سعيد شعيب نائب الدائرة الثالثة بالإسماعيلية لحل خلاف بين عائلتين بمدينة أبو صوير، بجلسة صلح عقدتها عائلة الوراورة مساء الأحد.

وشهد شعيب اعتذار بين عائلتي " بكري والشاذلي" عن خلاف عمره عامين إثر مشاجرة بينهما أصيب فيها 3 أشخاص واحترق منزل ملك عائلة بكري.

وقال عضو مجلس النواب أحمد شعيب، "العائلات دائماً تحكمها العادات والتقاليد ويتدخل كبارها لحل الخلافات، وأشكر كل من تدخل إنهاء الخلاف خاصة كبار عائلة الوراورة".

وأضاف "عرض الصلح وقبول العائلة المتضررة له اعتبره دعم لي، و أول خطوة في مشواري البرلماني، وحل المشكلة هو لإيقاف نزيف الدم وللنظر بنظرة مستقبلية نحو الشباب".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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