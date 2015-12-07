مدير أمن أسوان يتفقد أكمنة ثابتة ومتحركة ويؤكد استقرار الحالة الأمنية

تفقد اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان الحالة الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج مدينة أسوان، للاطمئنان على الحالة الأمنية.

وقام بالمرور على كمينى أبو الريش والكورنيش الجديد، والهدف داخل مصر للبترول بمنطقة أبو الريش وخدمات مبنى الإذاعة، وتمركز كنيسة الملاك بأسوان.

وأوضح أن الحالة الأمنية مستقرة على مستوى المحافظة، وأن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمين كامل، مشددًا على عدم السماح لأى أشخاص أو جماعات بمس أمن وأمان الوطن والمواطن.

وأكد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط للشوارع والميادين من خلال الحملات اليومية.



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