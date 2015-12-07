أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

داعية سلفى يدعو لتعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان

Google+ Print
داعية سلفى يدعو لتعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان داعية سلفى يدعو لتعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان
دعا الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، إلى تعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى بالبرلمان، مشيدا بفوز عدد كبير من الأقباط فى البرلمان.

وقال القوصى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا شك أن مصر نسيج واحد مؤلف من الخيوط المتنوعة المتشابكة، ففينا مصريون مسلمون، وفينا مصريون مسيحيون، وفينا مصريون يهود، وإن كانوا قلة"، مضيفاً: "هذ النسيج المتنوع فيه بعض المكونات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط".

وأضاف أن وجود أقباط وشباب فى البرلمان رغم سلبياته الكثيرة، خطوة إلى طريق الديمقراطية والمواطنة الحقيقية"، مشيرا إلى رغبته فى وجود يهود أيضا فى البرلمان وتشارك فيه رئيس الطائفية اليهودية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة