داعية سلفى يدعو لتعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان

دعا الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، إلى تعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان، مشيدا بفوز عدد كبير من الأقباط فى البرلمان.

وقال القوصى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا شك أن مصر نسيج واحد مؤلف من الخيوط المتنوعة المتشابكة، ففينا مصريون مسلمون، وفينا مصريون مسيحيون، وفينا مصريون يهود، وإن كانوا قلة"، مضيفاً: "هذ النسيج المتنوع فيه بعض المكونات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط".

وأضاف أن وجود أقباط وشباب فى البرلمان رغم سلبياته الكثيرة، خطوة إلى طريق الديمقراطية والمواطنة الحقيقية"، مشيرا إلى رغبته فى وجود يهود أيضا فى البرلمان وتشارك فيه رئيس الطائفية اليهودية".