الرئيس التونسى يبدى استعداد بلاده لتشجيع لقاء يجمع بين الأطراف الليبية

أبدى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى استعداد بلاده لتشجيع واحتضان أى لقاء بين الأطراف الليبية، وفق ما أفادت به فضائية "الحدث" فى خبر عاجل اليوم الأثنين.

وكان الجيش الليبى، أطلق مساء أمس الأحد، عملية عسكرية جديدة ضد الجماعات الإرهابية فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا، تحمل اسم العقيد الشهيد "على الثمن" قائد غرفة عمليات الكرامة، الذى استشهد منذ أيام جراء انفجار لغم أرضى فى مدينة بنغازى.

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