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"قلبى على ولدى انفطر".. شاب يذبح والده لرفضه بيع أرضه لإتمام زواجه بالشرقية

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"قلبى على ولدى انفطر".. شاب يذبح والده لرفضه بيع أرضه لإتمام زواجه بالشرقية "قلبى على ولدى انفطر".. شاب يذبح والده لرفضه بيع أرضه لإتمام زواجه بالشرقية
شهدت قرية شنبارة بالشرقية، حادث بشع، حيث أنهى شاب حياة والده بذبحه لرفضه مساعدته وبيع قطعة أرض لكى يتم زواجه وتم ضبطه لعرضه على النيابة العامة بمركز الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور على "صابر عبد الرحمن محمد الجزار 60 سنة عامل بالمعاش، ومقيم قرية شنبارة، جثة هامدة داخل غرفته بالطابق الأرضى بمسكنه المكون من ثلاثة طوابق، ويقيم به زوجته و3 من أولاده.

تبين من تحريات مباحث مركز الزقازيق التى أشرف عليها المقدم جاسر زايد، أنه لا توجد دوافع سرقة وراء القتل، وتبين من معاينة الجثة، وجود جرح غائر بالرقبة طوله 10 سم، وعثر علي جميع متعلقاته كاملة.

تبين من التحريات قيام أحمد 23 سنة فلاح نجل المجني عليه، بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والده لرفض والده بيع قطعة أرض لإتمام زواج نجله، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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