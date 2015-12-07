أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إيجارات الإصلاح الزراعى تهدد بحبس وتشريد الآلاف من أهالى قرى أسوان

Google+ Print
إيجارات الإصلاح الزراعى تهدد بحبس وتشريد الآلاف من أهالى قرى أسوان إيجارات الإصلاح الزراعى تهدد بحبس وتشريد الآلاف من أهالى قرى أسوان
فوجئ المئات من أهالى بعض قرى مركزى كوم أمبو ودراو بإنذارات قضائية ومواعيد جلسات بسبب قضايا حركتها ضدهم هيئة الإصلاح الزراعى بأسوان لتقاعسهم عن سداد الخراجات السنوية عن المنازل التى يقطنون عليها، منذ عشرات السنين.

وكانت قد صدرت أحكام قضائية بالسجن ضد بعض الأهالى القاطنين على أراض يعتبرها الإصلاح الزراعى تابعة له.

ويعتبر ملف خراجات الإصلاح الزراعى أحد أبرز الملفات الملتهبة التى تؤرق شريحة كبيرة من أهالى أسوان الذين سكنوا على أراضى كانت ولا تزال صحراوية، تعتبرها هيئة الإصلاح الزراعى تحت ولايتها وتفرض على القاطنين عليها عوائد سنوية تضاعفت فى السنة الأخيرة لخمس أضعاف تقريبا مما جعل الآلاف من سكان أسوان مطلوبين على ذمة قضايا لعجزهم عن سداد خراجات المنازل ومعظمها منازل مبنية بالطوب اللبن وأحواش سماوية فى قلب الوديان الجبلية وقيمتها الإيجارية الفعلية أقل بكثير جدا من نظام المحاسبة الحالى حسب وصف الأهالى لليوم السابع.

من جانبه، تساءل سيد محمد أحد الأهالى المتضررين "لماذا لا تطرح هيئة الإصلاح الزراعى هذه الأراضى التى تزعم ملكيتها للبيع للأهالى القاطنين عليها منذ مائة عام تقريبا، خاصة أن الدولة تقوم بتوزيع شقق وأراضى فى قلب المدن للشباب وللمستثمرين بأسعار رمزية وبالتقسيط؟".

وأضاف صالح عبد الله من الأهالى المتضررين أيضا، أنهم ينتظرون من الجديدة إنهاء هذه المشكلة بعد أن اضطر الكثير من الأهالى المتضررين لبيع ثروتهم الحيوانية وأثاث منازلهم وكل ما يملكون ودفعوا مدخراتهم، وبعضهم اقترض من أجل التصالح فى القضايا التى حركها ضدهم الإصلاح الزراعى ولا تزال الخراجات قائمة ولا تزال الملاحقات القانونية والسجون والتشرد مصير المتخلفين عن سداد الخراجات.

ويشاركه الرأى إسماعيل محمود من الأهالى المتضررين أن الأهالى ينتظرون من أعضاء مجلس النواب التحرك بعد تفاقم مشكلة الخراجات، مضيفا أن أهالى قرى ونجوع سلوا شمال مركز كوم أمبو على وجه التحديد، طالبوا من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو بسرعة التدخل لدى الحكومة لحل هذه الأزمة.

وتابع إسماعيل أنهم رفعوا طلباتهم لأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو وهما النائب محمد سليم والنائب أحمد سعد درويش، للتدخل السريع لدى الوزارات المختصة وفى مقدمتها وزارة الزراعة لوضع نهاية لمعانتهم من خراجات البيوت التى يقطنون بها من عشرات السنين فى مناطق جبلية، حيث تفرض هيئة الإصلاح الزراعى عليهم مبالغ طائلة تزيد كل فترة دون إبداء الأسباب تحت مسمى خراجات، وكما صدرت أحكام بالسجن وملاحقات قضائية ضد الكثير الذى عجزوا عن السداد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»