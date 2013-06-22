مرسي: مليونية "رابعة العدوية" تؤكد أن من يريد عودة نظام مبارك "واهم"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 45 دقيقة

قال الرئيس محمد مرسي: إن مليونية "لا للعنف" التي نظمتها حوالي 30 حركة وحزب إسلامي أمس بميدان رابعة العدوية أكدت أن الشعب المصري ينبذ العنف ويرفضه.

وأكد الرئيس محمد مرسي، خلال كلمته في احتفال اتحاد المهندسين العرب باليوبيل الذهبي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ومن يظن أن النظام القديم سيعود فهو "واهم".

وأشار مرسي إلى أن المهندسين عليهم دور كبير في التنمية، قائلا "سنحقق النهضة بالتعاون العربي في كافة المجالات، والمهندسون على وجه الخصوص عليهم دور كبير في إحداث التنمية وتحقيق العدالة والعمل على إنتاج دوائنا وسلاحنا".