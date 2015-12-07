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"النقض" تحدد جلسة 13 ديسمبر لنظر طعن المتهمين فى حريق مترو مصر الجديدة

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"النقض" تحدد جلسة 13 ديسمبر لنظر طعن المتهمين فى حريق مترو مصر الجديدة "النقض" تحدد جلسة 13 ديسمبر لنظر طعن المتهمين فى حريق مترو مصر الجديدة
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، جلسة 13 ديسمبر الحالى لنظر طعن 3 متهمين من عناصر الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "حريق مترو الجديدة".

استندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين أبرزها "الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع"، وغيرها من الأسباب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد قضت بتبرئة متهمين، وبمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وسجن آخر 5 سنوات، لاتهامهم بإضرام النيران فى مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإضرام النيران بأحد أملاك الدولة المخصصة لمرفق المواصلات "الترام 1012 والترام 1027 مصر الجديدة"، وتعطيل أحد المواصلات العامة عمدا، وإتلاف ممتلكات خاصة والمتمثلة فى سيارات الأهالى فى المنطقة المحيطة بمقر الاشتباكات، والتعدى بالضرب على المواطنين، وذلك فى الأحداث التى وقعت يوم 22 نوفمبر الماضى.

وكشفت التحقيقات وقوع إصابات بين 6 مواطنين، جراء التعدى عليهم من قبل المتهمين، حيث تضمنت التحقيقات سؤالهم حول المتسببين فى إصاباتهم، وضم التقارير الطبية الخاصة بكل منهم وطبيعة الإصابات التى تعرضوا إليها إلى أوراق القضية.

وتضمنت التحقيقات إجراء معاينة من قبل فريق من النيابة العامة لعربتى الترام اللتين تم إحراقهما بمعرفة المتهمين الذين استخدموا مواد معجلة للاشتعال فى عملية الإحراق.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وذلك فى ضوء ما كشفت التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود، والتحقيق مع المتهمين أنفسهم فى حضور دفاعهم.

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مصر 365

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