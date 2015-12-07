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محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأحد المقبل

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محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأحد المقبل محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأحد المقبل

 يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد المقبل زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها مع فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وكبار القادة الصينيين .. تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 وتأتي زيارة سموه في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وعمق الروابط المشتركة وتنوعها في مختلف المجالات.

 وتشكل الزيارة  - التي ستشمل سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين - فرصة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين والنهوض بالتعاون الصناعي والاستثماري واكتشاف الفرص الجديدة والحيوية بين البلدين والشعبين الصديقين .. لتعزيز الشراكة الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وبما ينعكس إيجابا على مصالحهما المشتركة.

 ويرافق سموه في زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية وفد رفيع المستوى يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
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